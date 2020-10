Appalti regionali alle aziende del clan Zagaria, in carcere ex sindaco e imprenditori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si sarebbero aggiudicati lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all’appoggio del clan camorristico guidato da Michele Zagaria. È l’ipotesi di accusa contestata a sette imprenditori edili, arrestati e condotti in carcere dai carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta su ordine del Gip del tribunale di Napoli, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra gli arrestati Antonio Fontana, ex sindaco negli anni ’90 di Casapesenna (Caserta), comune di origine della famiglia Zagaria. L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli – sostituto Maurizio Giordano – e rappresenta una prosecuzione dell’inchiesta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si sarebbero aggiudicati lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all’appoggio delcamorristico guidato da Michele. È l’ipotesi di accusa contestata a setteedili, arrestati e condotti indai carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta su ordine del Gip del tribunale di Napoli, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra gli arrestati Antonio Fontana, exnegli anni ’90 di Casapesenna (Caserta), comune di origine della famiglia. L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli – sostituto Maurizio Giordano – e rappresenta una prosecuzione dell’inchiesta ...

