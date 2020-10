Appalti pubblici per 40 mln alle ditte dei clan nel Casertano: arrestati ex sindaco e sei imprenditori edili (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si sarebbero aggiudicati lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all’appoggio del clan camorristico guidato da Michele Zagaria. È l’ipotesi di accusa contestata a sette imprenditori edili, arrestati e condotti in carcere dai carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta su ordine del Gip del Tribunale di Napoli, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra i destinatari delle misure cautelari anche Antonio Fontana, ex sindaco negli anni ’90 di Casapesenna, comune di origine della famiglia Zagaria. I carabinieri hanno eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo di 10 imprese edili del Casertano per un valore di circa un milione di euro, riconducibili agli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si sarebbero aggiudicati lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all’appoggio delcamorristico guidato da Michele Zagaria. È l’ipotesi di accusa contestata a settee condotti in carcere dai carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta su ordine del Gip del Tribunale di Napoli, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra i destinatari delle misure cautelari anche Antonio Fontana, exnegli anni ’90 di Casapesenna, comune di origine della famiglia Zagaria. I carabinieri hanno eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo di 10 impresedelper un valore di circa un milione di euro, riconducibili agli ...

chiadegli : È una situazione paragonabile all’efficacia deldecreto semplificazioni in tema di appalti pubblici. Il Codice dei C… - Giusepp66890796 : RT @kappaespada: Caianiello ha praticamente ammesso che la 'ndrangheta in Lombardia vota e decide sindaci e consiglieri. E gestisce appalt… - Ricochet6It : I cartonati 'Arcuri! Commissario dei miei tamponi!' esclama Giordano. #fuoridalcoro E poi appalti,mascherine,mezzi… - massimo_fares : RT @kappaespada: Caianiello ha praticamente ammesso che la 'ndrangheta in Lombardia vota e decide sindaci e consiglieri. E gestisce appalt… - Tinarossodisera : RT @kappaespada: Caianiello ha praticamente ammesso che la 'ndrangheta in Lombardia vota e decide sindaci e consiglieri. E gestisce appalt… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti pubblici Appalti pubblici a ditte clan, presi ex sindaco e altri sei - Campania Agenzia ANSA Appalti pubblici a ditte clan, presi ex sindaco e altri sei

Si sarebbero aggiudicati lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all'appoggio del clan camorristico guidato da Michele Zagaria. (ANSA) ...

Codice dei contratti: Procedure ordinarie sempre possibili; il procedimento di gara non si avvia con la determina a contrattare

Sulla presunta obbligatorietà del ricorso alle procedure in deroga, l'ultima delle interpretazioni contraddittorie ed involute è data dal MIT ...

Si sarebbero aggiudicati lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all'appoggio del clan camorristico guidato da Michele Zagaria. (ANSA) ...Sulla presunta obbligatorietà del ricorso alle procedure in deroga, l'ultima delle interpretazioni contraddittorie ed involute è data dal MIT ...