Appalti pubblici a ditte clan, Gip: agli imprenditori di Zagaria il 60% delle somme urgenze (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCasapesenna (Ce) – Dal 2001, e per molti anni successivi, circa il 60% dei lavori di somma urgenza nel settore del ciclo integrato delle acque della Regione Campania sarebbero andati a ditte di Casapesenna (Caserta), vicine al clan guidato da Michele Zagaria. Emerge dall'ordinanza di arresto del Gip del tribunale di Napoli Gabriella Bonavolontà, che ha disposto il carcere per sette imprenditori edili di Casapesenna, comune da cui proviene la famiglia Zagaria, ritenuti parte del "cerchio magico" del capoclan dei Casalesi. Con Antonio Fontana, 59 anni, ex sindaco di Casapesenna nonchè imprenditore edile, sono stati arrestati dal Ros dei carabinieri anche i costruttori Costantino Capaldo, Giuseppe Capaldo e ...

Il Comune di Modena ha annunciato che applicherà le procedure per gli appalti, semplificate dalla normativa nazionale, per incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, ...

