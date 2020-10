Antonella Viola: "Il Governo smetta di prendere in giro gli italiani: il vaccino non è la soluzione finale" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il Governo dovrebbe avere il coraggio di trattare gli italiani da adulti, smetterla di prenderli in giro e dire loro la verità, ovvero che il vaccino non è la soluzione finale e che non tornerà tutto alla normalità quando finalmente lo avremo, almeno non nell’immediato”: sono queste le parole dell’immunologa Antonella Viola, professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). Ad HuffPost fa il punto sul tanto agognato e bramato vaccino: “Prima di tutto non è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ildovrebbe avere il coraggio di trattare glida adulti, smetterla di prenderli ine dire loro la verità, ovvero che ilnon; lae che non tornerà tutto alla normalità quando finalmente lo avremo, almeno non nell’immediato”: sono queste le parole dell’immunologa, professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). Ad HuffPost fa il punto sul tanto agognato e bramato: “Prima di tutto non; ...

