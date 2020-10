Antonella Clerici sorprende i fan: il dietro le quinte della conduttrice (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Antonella Clerici continua a lasciare senza parole tutti grazie ai suoi tanti video pubblicati e soprattutto alle tante sorprese fatte ai fan: quello che mostra è meraviglioso Antonella Clerici, Fonte foto: GettyImagesSempre bellissima, seguitissima ed al centro dei pensieri dei suoi tanti fan e follower, Antonella Clerici continua a sorprendere tutti grazie ai suoi tanti scatti e questa volta il video pubblicato qualche ora fa ha fatto impazzire tutti: il dietro le quinte della conduttrice. Come sicuramente già sapranno i tanti seguaci della conduttrice, la Clerici in questo periodo è impegnata nella conduzione ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)continua a lasciare senza parole tutti grazie ai suoi tanti video pubblicati e soprattutto alle tante sorprese fatte ai fan: quello che mostra è meraviglioso, Fonte foto: GettyImagesSempre bellissima, seguitissima ed al centro dei pensieri dei suoi tanti fan e follower,continua are tutti grazie ai suoi tanti scatti e questa volta il video pubblicato qualche ora fa ha fatto impazzire tutti: ille. Come sicuramente già sapranno i tanti seguaci, lain questo periodo è impegnata nella conduzione ...

mauro_jfp : @FedroA23 Non posso. Non sono Antonella Clerici. - AlessAlbertini : @KovalevskyMasha @insopportabile Non crede che accomunare il Papa a Roberto Mancini (quello che si permette di dire… - nick_olaus : @GigiGx da mtr vestita come antonella clerici - ciccio_co : Perché è vestita come Antonella Clerici al suo festival di Sanremo - infoitcultura : Antonella Clerici, addio a Mara Venier: l’annuncio dalla conduttrice -