Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 26 Ottobre al 1 Novembre 2020: La Nuova Vendetta di Ursula!

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 26 Ottobre a domenica 1 Novembre 2020: Genoveva ed Ursula stipulano un'alleanza contro Marcia! 

Anticipazioni Una Vita: Carmen inizia a sospettare di Lolita, mentre Felicia scappa dalle strane attenzioni di Ledesma. Marcia crede di essersi liberata finalmente di Ursula ma si sbaglia di grosso! Carmen e Ramòn, finalmente sposi, vivono dei momenti felici, mentre Cinta ed Emilio sono sempre più disperati! Intrighi, piani segreti, colpi di scena, amori pronti a sbocciare ed altri, invece, sempre più impossibili…

Matrimonio a prima vista Italia 2020, si guarda alla convivenza: anticipazioni quarta puntata

