Anticipazioni Un Posto al Sole, Puntate 26-30 Ottobre 2020: Niko Pronto a Lasciare lo Studio! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 26 a venerdì 30 Ottobre 2020: Clara lascia la casa di Alberto. Renato si oppone a Niko Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko, sempre più fragile, intende Lasciare lo studio Navarra, mentre Clara lascia la casa di Alberto, decidendo di seguire il consiglio di Angela. Marina e Fabrizio, di ritorno dalla Sardegna, fanno una scoperta inattesa, mentre una notizia improvvisa sembra minare alla serenità faticosamente raggiunta dagli ex coniugi Sartori! Siamo pronti per un nuovo appuntamento con le nuove Anticipazioni Un Posto al Sole, quelle riguardanti la trama ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)UnalTramada lunedì 26 a venerdì 30: Clara lascia la casa di Alberto. Renato si oppone aUnal, sempre più fragile, intendelo studio Navarra, mentre Clara lascia la casa di Alberto, decidendo di seguire il consiglio di Angela. Marina e Fabrizio, di ritorno dalla Sardegna, fanno una scoperta inattesa, mentre una notizia improvvisa sembra minare alla serenità faticosamente raggiunta dagli ex coniugi Sartori! Siamo pronti per un nuovo appuntamento con le nuoveUnal, quelle riguardanti la trama ...

