Annullati gli Europei U19 | l’Italia qualificata direttamente ai Mondiali Under 20

Il Covid-19 continua a fare vittime e, di conseguenza, molte rassegne sportive sono state annullate per provare a contenere i contagi. "A causa dell'attuale crisi sanitaria e alle conseguenti difficoltà negli spostamenti" l'Europeo Under 19 in programma in Irlanda del Nord è stato sospeso come riportato da una nota della FIGC. La decisione è stata adottata dal Comitato esecutivo della UEFA. Con la sospensione degli Europei, cambiano anche gli scenari ai Mondiali in Indonesia del prossimo 2021 per le Nazionali U20. "E' stato deciso – si legge – che i cinque slot riservati alle squadre europee saranno assegnati alle squadre che occupano le prime cinque posizioni nel coefficiente del turno di qualificazione UEFA per la stagione 2019/20″, e tra queste ...

