Anna Falchi senza reggiseno dopo la vittoria della Lazio | “Immobile ha avuto la sua rivincita” FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra i tanti tifosi che ieri sera hanno esultato per lacontro il Borussia Dortmund c’è, che sui social ha celebrato ladei biancocelesti in Champions League mostrandosiveli. La showgirl è infatti immortalata sul letto ma non indossa nulla se non dei pantaloncini, accompagnati da una sciarpa. ““” e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquistostoria del Borussia Dortmund? Stasera Immobile hala sua rivincita. Gol,e gloria ! I nostri ragazzi sono ...