Anna Falchi senza reggiseno dopo la vittoria della Lazio: “Immobile ha avuto la sua rivincita” (FOTO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra i tanti tifosi che ieri sera hanno esultato per la vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund c’è Anna Falchi, che sui social ha celebrato la vittoria dei biancocelesti in Champions League mostrandosi senza veli. La showgirl è infatti immortalata sul letto ma non indossa nulla se non dei pantaloncini della Lazio, accompagnati da una sciarpa. ““Falchi” e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria ! I nostri ragazzi sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra i tanti tifosi che ieri sera hanno esultato per lacontro il Borussia Dortmund c’è, che sui social ha celebrato ladei biancocelesti in Champions League mostrandosiveli. La showgirl è infatti immortalata sul letto ma non indossa nulla se non dei pantaloncini, accompagnati da una sciarpa. ““” e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquistostoria del Borussia Dortmund? Stasera Immobile hala sua rivincita. Gol,e gloria ! I nostri ragazzi sono ...

Anna Falchi è tornata a spogliarsi per la sua amata Lazio. La showgirl, così come la tradizione impone, si è mostrata sui social senza veli.

