Andrea Damante cancella tutte le foto con la De Lellis (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si trovano gli scatti con l’ex Claudia Coppola ma non con la De Lellis Cosa è successo davvero tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Nemmeno i diretti interessanti hanno mai chiarito o spiegato ai fan come mai, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, si siano detti addio quest’estate. Nelle ultime ore l’influencer ha spiegato di essere in buoni rapporti con il DJ veronese e di non aver alcun tipo di problema con lui. La De Lellis ha anche smentito, attraverso le stories di Instagram, le voci di un presunto tradimento con Carlo Beretta, amico proprio di Damante. Oddio. Che faccio? Predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà! Di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si trovano gli scatti con l’ex Claudia Coppola ma non con la DeCosa è successo davvero tra Giulia De? Nemmeno i diretti interessanti hanno mai chiarito o spiegato ai fan come mai, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, si siano detti addio quest’estate. Nelle ultime ore l’influencer ha spiegato di essere in buoni rapporti con il DJ veronese e di non aver alcun tipo di problema con lui. La Deha anche smentito, attraverso le stories di Instagram, le voci di un presunto tradimento con Carlo Beretta, amico proprio di. Oddio. Che faccio? Predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà! Di ...

