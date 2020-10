Anche nel Lazio scatta il coprifuoco. E rispunta pure l’autocertificazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) scatta il coprifuoco nel Lazio e rispunta l'autocertificazione. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti vara un'ordinanza per la quale, a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, saranno vietati gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dall 24 alle 5 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute.A partire da lunedì 26 ottobre, recita ancora il documento, occorrerà potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020)ilnell'autocertificazione. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti vara un'ordinanza per la quale, a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, saranno vietati gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dall 24 alle 5 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute.A partire da lunedì 26 ottobre, recita ancora il documento, occorrerà potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle ...

