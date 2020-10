"Anche mia mamma contagiata". Fede Pellegrini, il contagio non si ferma: il focolaio in piscina, decimato l'Italnuoto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il virus corre in vasca, delle piscine s'intende. Il nuoto italiano è assediato dal Covid, prima Federica Pellegrini e poi tutti gli altri. Numeri e nomi che spiegano Anche la reticenza del Comitato tecnico scientifico nel tenere ancora aperte -l'accordo era di una settimana nella quale tutti avrebbero dovuto adeguarsi ai protocolli, previa chiusura - piscine e palestre. La Pellegrini ha annunciato il contagio prima della partenza per l'International Swimming League di Budapest, con ogni probabilità il virus le è stato passato da Stefania Pirozzi, con la quale aveva nuotato nel Centro Federale di Verona. A Livigno Italnuoto radunata dall'11 ottobre, scrive il Messaggero, è positiva l'intera squadra. Spiccano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il virus corre in vasca, delle piscine s'intende. Il nuoto italiano è assediato dal Covid, primaricae poi tutti gli altri. Numeri e nomi che spieganola reticenza del Comitato tecnico scientifico nel tenere ancora aperte -l'accordo era di una settimana nella quale tutti avrebbero dovuto adeguarsi ai protocolli, previa chiusura - piscine e palestre. Laha annunciato ilprima della partenza per l'International Swimming League di Budapest, con ogni probabilità il virus le è stato passato da Stefania Pirozzi, con la quale aveva nuotato nel Centrorale di Verona. A Livignoradunata dall'11 ottobre, scrive il Messaggero, è positiva l'intera squadra. Spiccano ...

Agenzia_Entrate : #Superbonus #sciogliamoidubbi Se decido di cambiare la mia vecchia #caldaia con una a condensazione di classe A e s… - borghi_claudio : In treno verso il #goofy9 e sto pagando le spese condominiali di casa mia... Non vedo l'ora di pagare anche un po'… - virginiaraggi : Esprimo la mia solidarietà a @mvbrambilla per gli insulti sessisti che ha raccontato di aver ricevuto ieri sera. La… - callmeJadeh : anche io volevo andare in classe con la mia migliore amica ma ha scelto un indirizzo diverso e una scuola diversa… - fraancescaa00 : RT @alessia94raf: Tommy: 'Io nella mia vita passata sono stato sicuramente qualcuno di orrendo perché sto scontando un karma proprio strano… -