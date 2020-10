Anche la Campania chiude, da venerdì (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo le nuove disposizioni regionali, ci potranno essere più spostamenti da una provincia all'altra. Ed è stata disposta la zona rossa ad Arzano Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo le nuove disposizioni regionali, ci potranno essere più spostamenti da una provincia all'altra. Ed è stata disposta la zona rossa ad Arzano

6000sardine : Essere in minoranza Avevano auspicato un 7 a 0, e invece, dopo aver perso in Puglia, Toscana e Campania, la destra… - capuanogio : Ah, ultimo giro di #Spadafora per oggi (forse): '#DeLuca su #JuveNapoli? Lo invito a occuparsi del sistema sanitari… - Corriere : Era tutto pronto, mancava solo la firma del ministro della Salute. Ecco cosa è successo - SmorfiaDigitale : Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: autocertificazione per spostarsi, ... - bizcommunityit : Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: autocertificazione per spostarsi, in Campania servirà anche per muove… -