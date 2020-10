Amedeo Goria stronca sua figlia Guenda: “Bellicosa e bipolare con tutti gli altri uomini che frequenta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Guenda Goria sarebbe “bellicosa e bipolare” con tutti gli uomini che frequenta: è questo il quadro che ha fatto della gieffina Amedeo Goria, suo padre, fra le pagine di Nuovo Tv. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda. Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 ottobre 2020)sarebbe “bellicosa e” congliche frequenta: è questo il quadro che ha fatto della gieffina, suo padre, fra le pagine di Nuovo Tv. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su. Miami fa soffrire. Con me è bellicosa ecome lo è congliche frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando ...

