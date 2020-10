AMD Radeon RX 6000: trapelate le specifiche tecniche di tutti i modelli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A pochi giorni dalla presentazione, sono trapelate in rete le presunte specifiche tecniche di tutti i modelli delle nuove VGA Radeon RX 6000 di AMD Con le varie precauzioni che vi abbiamo riportato ieri, AMD si sta preparando al lancio delle sue nuove schede video, le Radeon RX 6000. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, la testata VideoCardz ha condiviso quelle che saranno quasi sicuramente le specifiche tecniche di tutti i vari modelli. AMD Radeon RX 6000: specifiche tecniche dei vari modelli e delle RX 6700 Partiamo dalla top di gamma RX 6900 XT, soprannominata “Big ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A pochi giorni dalla presentazione, sonoin rete le presuntedidelle nuove VGARXdi AMD Con le varie precauzioni che vi abbiamo riportato ieri, AMD si sta preparando al lancio delle sue nuove schede video, leRX. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, la testata VideoCardz ha condiviso quelle che saranno quasi sicuramente ledii vari. AMDRXdei varie delle RX 6700 Partiamo dalla top di gamma RX 6900 XT, soprannominata “Big ...

