Amazon Special: attenti al Phishing su Instagram (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vi abbiamo già parlato di cosa sia il Phishing, e scoprirete come c'entri con "Amazon Special", una pagina Instagram che offre ricchi doni a chi la tagga o interagisce con loro. Il Phishing è il primo esempio al mondo di "Ingegneria Sociale", per capirci è il trucchetto di Totò che, fingendosi l'Ingegner Trevi, riesce a vendere l'omonima fontana ad uno sprovveduto turista italoamericano in cerca di un facile "Business". Il trucco è sempre lo stesso: fingendo di essere qualcuno di importante, o di essere una "conoscenza di quel qualcuno" ottieni la fiducia del tuo uditorio. Ottieni quindi click, condivisioni e, nei casi più gravi, anche la possibilità di carpire preziosi dati personali, ...

