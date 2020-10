Amazon Luna è disponibile in accesso anticipato

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il servizio streaming di, è ora ina pochi giorni dall'annuncio. L'azienda ha detto che centinaia di migliaia di persone hanno fatto domanda per un posto nel programma e un piccolo numero di utenti riceverà inviti a partire da ora. Altre persone saranno invitate a provarenei prossimi mesi.sta cercando feedback dalle persone che stanno testando la piattaforma nell'. Gli utenti potranno provare più di 50 giochi su+ Game Channel (che costa $ 6 / mese, almeno per ora). Potranno anche giocare ad Assassin's Creed Valhalla tramite il canale Ubisoft, che sarà prestofunziona ...

