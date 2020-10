Allatta la bimba che piange all' udienza del papa Lui | Esempio di tenerezza e bellezza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Mai fai tacere un bambino chein chiesa, mai, perché è la voce delladi Dio. E’ la voce che attira la voce di Dio”. CosìFrancesco a inizioGenerale nell’aula Paolo VI, commentando l’immagine di una madre cheva la figlia, per calmare il suo pianto.“Ha attirato la mia attenzione quel bambino o bambina cheva”, ha detto il Pontefice, “E io vedevo la mamma che coccolava eva il bambino e ho pensato: ‘Così fa Dio con noi, come quella mamma’. Con quantacercava di muovere il bambino, dire. Sono delle immagini bellissime. E quando in Chiesa succede questo, quando...