Alimentazione | è polemica sugli “hamburger” vegani

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Gli hamburger, a base di prodotti diversi dalla carne, come la soia, alimentano il dibattito in Europa, mentre l’Europarlamento si appresta oggi a votare quattro emendamenti al regolamento OCM, che disciplina il mercato agricolo interno, per far chiarezza sulla denominazione di prodotti a contenuto vegetale che evocano prodotti tipici a base di carne. Le varie proposte sono divergenti fra di loro e testimoniano una battaglia delle lobby, dal momento che il mercato dei prodotti a base vegetale, seppur ancora di nicchia, presenta tassi di crescita piuttosto significativi. Alcune proposte puntano così a mantenere le diciture “hamburger”, “bistecca”, “salame” anche per i prodotti diversi dalla carne, magari con l’indicazione che si tratta di un prodotto “a base vegetale”, mentre ...