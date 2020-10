Ahia è l’EP dei Pinguini Tattici Nucleari e il primo romanzo di Riccardo Zanotti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ahia! segna il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari con un doppio progetto. Ahia! è il titolo del nuovo EP del gruppo ma anche del primo romanzo scritto da Riccardo Zanotti, leader e cantante della band. Il libro di Zanotti uscirà il 3 novembre per Mondadori mentre l’EP sarà disponibile dal prossimo 4 dicembre con Sony Music. Dell’EP del gruppo si parlerà sicuramente più avanti ma adesso vi sveliamo tutto sul primo romanzo che Riccardo Zanotti pubblicherà il 3 novembre. Ahia! – il romanzo di Riccardo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)! segna il ritorno deicon un doppio progetto.! è il titolo del nuovo EP del gruppo ma anche delscritto da, leader e cantante della band. Il libro diuscirà il 3 novembre per Mondadori mentre l’EP sarà disponibile dal prossimo 4 dicembre con Sony Music. Dell’EP del gruppo si parlerà sicuramente più avanti ma adesso vi sveliamo tutto sulchepubblicherà il 3 novembre.! – ildi...

briobluilikeyou : RT @comehafattojon: Ahia non sarà il titolo del libro e dell'EP, sarà l'esclamazione del mio portafoglio quando andrò a prendere il libro - SadDinoLino : RT @comehafattojon: Ahia non sarà il titolo del libro e dell'EP, sarà l'esclamazione del mio portafoglio quando andrò a prendere il libro - sottonaperfrank : RT @comehafattojon: Ahia non sarà il titolo del libro e dell'EP, sarà l'esclamazione del mio portafoglio quando andrò a prendere il libro - millaacamillla : RT @comehafattojon: Ahia non sarà il titolo del libro e dell'EP, sarà l'esclamazione del mio portafoglio quando andrò a prendere il libro - _shintury_ : RT @comehafattojon: Ahia non sarà il titolo del libro e dell'EP, sarà l'esclamazione del mio portafoglio quando andrò a prendere il libro -