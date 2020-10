Agenzia delle Entrate: le cartelle esattoriali slittano al 31 dicembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ripresa dell’intensità dell’emergenza Covid ha spinto il governo a prorogare la scadenza delle cartelle esattoriali, che era fissata al 15 ottobre. Sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella sezione Faq, ci sono le risposte alle domande più frequenti sullo slittamento a fine dicembre della scadenza per le cartelle esattoriali, con le novità … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ripresa dell’intensità dell’emergenza Covid ha spinto il governo a prorogare la scadenza, che era fissata al 15 ottobre. Sul sito di– Riscossione, nella sezione Faq, ci sono le risposte alle domande più frequenti sullo slittamento a finedella scadenza per le, con le novità … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - Agenzia_Entrate : #Superbonus #sciogliamoidubbi Come deve avvenire il #pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi per fr… - Mov5Stelle : Abbiamo prolungato fino a fine anno lo stop all'invio di nuove cartelle esattoriali da parte di Agenzia delle Entra… - vanessaguidi_ : RT @RescueMed: ? Mentre l'Agenzia #Frontex @EU_Commission investe altri 100milioni di euro in droni per il 'controllo delle frontiere' nel… - CasellatoAle : @zaiapresidente dobbiamo proprio stare male male per iniziare a chiudere anche in Veneto? Possibile che non si abbi… -