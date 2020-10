Afghanistan, migliaia ammassati per richieder un visto per il Pakistan: 12 donne morte schiacciate (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Almeno 12 donne sono morte e altre 12 per lo pi anziane sono rimaste ferite in un parapiglia scoppiato questa mattina in un assembramento a Jalalabad nella parte orientale dell'Afghanistan. L'ufficio ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Almeno 12sonoe altre 12 per lo pi anziane sono rimaste ferite in un parapiglia scoppiato questa mattina in un assembramento a Jalalabad nella parte orientale dell'. L'ufficio ...

Panico nell'assembramento per ottenere un visto, vittime schiacciate dalla folla

