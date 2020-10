Accordo Pd-Italia Viva, la Saccardi nella giunta regionale. Sarà vicepresidente (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'ex assessore alla sanità avrà la delega all'agricoltura. Gli otto nomi con le (probabili) deleghe. Bezzini alla sanità, Marras all'economia Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'ex assessore alla sanità avrà la delega all'agricoltura. Gli otto nomi con le (probabili) deleghe. Bezzini alla sanità, Marras all'economia

Corriere : Così l’idrogeno alimenterà i treni del futuro (in Italia): accordo Snam-Ferrovie - europainitalia : Risorse finanziare per 1 mld ?? a disposizione delle aziende ???? grazie a un accordo tra #BEI e Alba Leasing.… - Sashanonvuole : @SoniaLaVera @Agenzia_Italia Sono d accordo con te che la chiesa cattolica debba avere un papa più cristiano ma, sa… - paolafgalantin : @stefanoepifani Allora sì, sono d’accordo. Credevo si riferisse solo a chi Governa l’Italia visto che la cialtroner… - NinoMinieri : L'accordo TRUMP E PUTIN...forse fara' riflettere qualche altra nazione...e se da domani,i contagi diminiranno in It… -