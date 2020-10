Accoltella in strada l’amante della moglie, 51enne arrestato a Segrate (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno arrestato per tentato omicidio P.P. di 51 anni, incensurato di Cernusco sul Naviglio che ha Accoltellato l’amante della moglie. La vittima, vivo per miracolo, visto che la lama si è fermata a pochi centimetri dalla carotide, è un 47enne residente a Pioltello. Secondo quanto ricostruito dai … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Accoltella in strada l’amante della moglie, 51enne arrestato a Segrate proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I CarabinieriCompagnia di San Donato Milanese hannoper tentato omicidio P.P. di 51 anni, incensurato di Cernusco sul Naviglio che hato l’amante. La vittima, vivo per miracolo, visto che la lama si è fermata a pochi centimetri dalla carotide, è un 47enne residente a Pioltello. Secondo quanto ricostruito dai … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloinl’amanteproviene da Il Notiziario.

I Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno arrestato per tentato omicidio P.P. di 51 anni, incensurato di Cernusco sul Naviglio che ha accoltellato l’amante ... tagliandogli la strada ...

È ricoverato in codice giallo all’ospedale “Città Studi” di Milano l’uomo di 47 anni accoltellato al collo nel pomeriggio ...

