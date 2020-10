A2A | lanciato con successo bond da 500 milioni di euro

Ultime Notizie dalla rete : A2A lanciato

Yahoo Finanza

A2A ha lanciato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di 12 anni, ...La gara per il sito delle Olimpiadi entra nel vivo: se nessuno offre il 20% in più dei competitor si va in asta a rialzo. Come per “Pirelli 39”, vinto da Coima ...