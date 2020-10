A scuola nel mondo | appuntamento a Treviglio con Intercultura

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Ripartono i programmi all’estero di Intercultura, con l’uscita del nuovo bando e delle borse di studio per i programmi dell’anno scolastico 2021/2022. Intercultura offre un’esperienza di crescita all’estero per gli studenti nati tra l’1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006, per loro le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre.