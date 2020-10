A Rimini gli scettici del virus non mollano: “Sabato in piazza” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) RIMINI – Gli scettici del Covid non si arrendono: sabato “senza se e senza ma” sarà in piazza a Rimini ‘Romagna per la Costituzione’, il movimento che riunisce tra gli altri Vox Italia, Libertà di scelta, Movimento 3v, in cui confluiscono attivisti no vax, no 5G e anche i dubbiosi del coronavirus arrabbiati per le misure restrittive decise dalle istituzioni. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) RIMINI – Gli scettici del Covid non si arrendono: sabato “senza se e senza ma” sarà in piazza a Rimini ‘Romagna per la Costituzione’, il movimento che riunisce tra gli altri Vox Italia, Libertà di scelta, Movimento 3v, in cui confluiscono attivisti no vax, no 5G e anche i dubbiosi del coronavirus arrabbiati per le misure restrittive decise dalle istituzioni.

Ultime Notizie dalla rete : Rimini gli Rimini. Gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione nella nuova sede della Questura in piazzale Bonaccini rimininotizie.net Coronavirus Rimini, stop alla vendita di alcol dalle 9 alle 5. Ecco l'ordinanza di Gnassi

Rimini, 21 ottobre 2020 - Stop alla vendita al dettaglio di ... Nello specifico il provvedimento, firmata dal sindaco Andrea Gnassi, prevede il divieto da parte di tutti gli esercizi commerciali di ...

A Rimini stop per 8 ore al giorno alla vendita al dettaglio di alcol per minimarket e distributori

Sono proseguiti anche in questo fine settimana i controlli da parte della Polizia Locale di Rimini, impegnata in servizi serali e notturni soprattutto per il contrasto alla somministrazione di alcol a ...

