A 230 Km/h per salvare una vita, Lamborghini della polizia trasporta organo a tempo di record (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È stata una corsa contro il tempo per consentire al rene di arrivare al policlinico Gemelli di Roma e poter essere trapiantato. Un trapianto di organo a tempo di record è stato reso possibile grazie al tempestivo intervento degli uomini della polizia Stradale. Utilizzando la Lamborghini Huracàn in loro dotazione, hanno compiuto il percorso necessario … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È stata una corsa contro ilper consentire al rene di arrivare al policlinico Gemelli di Roma e poter essere trapiantato. Un trapianto didiè stato reso possibile grazie al tempestivo intervento degli uominiStradale. Utilizzando laHuracàn in loro dotazione, hanno compiuto il percorso necessario … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MilanTV : Noi siamo LIVE con il post partita di #InterMilan! E voi??? Fossimo nei vostri panni, vi consiglieremmo di raggiung… - IMoresi : RT @AndFranchini: La corsa a 230 km/h in Lamborghini per salvare una vita - AndFranchini : RT @AndFranchini: La corsa a 230 km/h in Lamborghini per salvare una vita - noitre32 : RT @AndFranchini: La corsa a 230 km/h in Lamborghini per salvare una vita - AndFranchini : La corsa a 230 km/h in Lamborghini per salvare una vita -