5G, come coniugare tecnologia e sicurezza? Ecco cosa si è detto al Centro Studi Americani (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un'auto che sfreccia sicura in autostrada, senza incorrere in incidenti. Un'operazione chirurgica online, a rischio (quasi) zero. Un sensore che rileva l'umidità del terreno e attiva l'impianto di irrigazione. Anche questo è il 5G, la tecnologia di cui tutti parlano e in pochi, ancora, conoscono. Da mesi occupa le prime pagine dei giornali internazionali. È al Centro di una Guerra Fredda 2.0 nel dominio tecnologico fra Cina e Stati Uniti. La rete di ultima generazione è una tecnologia "transformational", perché trasformerà il mondo come lo conosciamo oggi. In ballo non c'è solo una connessione esponenzialmente più veloce della rete 4G. C'è un intero ecosistema in costruzione, l'anticamera ...

