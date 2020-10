?Autocertificazione e spostamenti, le regole Regione per Regione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il modulo da compilareDe Luca vieta gli spostamenti tra le province, Cirio chiude i centri commerciali nei weekend e Fontana chiede il coprifuoco dalle 23 alle 5. Ecco le misure decise dai governatori delle Regioni Limitazioni, coprifuoco e Autocertificazione per gli spostamenti. A cinque mesi dalla chiusura totale, in Italia torna l'ombra del lockdown, con le strette decise dai governatori delle varie Regioni e concordate con il governo. E spunta di nuovo anche il modulo che i cittadini dovranno compilare per effettuare gli spostamenti, che saranno possibili solo per una "comprovata urgenza". Le prime Regioni a pensare alla "serrata" dopo le 23 e nel weekend sono state Lombardia e Campania, seguite da Piemonte e Liguria. In serata sono arrivate anche le misure decise dalla ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il modulo da compilareDe Luca vieta glitra le province, Cirio chiude i centri commerciali nei weekend e Fontana chiede il coprifuoco dalle 23 alle 5. Ecco le misure decise dai governatori delle Regioni Limitazioni, coprifuoco eper gli. A cinque mesi dalla chiusura totale, in Italia torna l'ombra del lockdown, con le strette decise dai governatori delle varie Regioni e concordate con il governo. E spunta di nuovo anche il modulo che i cittadini dovranno compilare per effettuare gli, che saranno possibili solo per una "comprovata urgenza". Le prime Regioni a pensare alla "serrata" dopo le 23 e nel weekend sono state Lombardia e Campania, seguite da Piemonte e Liguria. In serata sono arrivate anche le misure decise dalla ...

