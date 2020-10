Zangrillo: "Virus torna a mordere, ma siamo ancora in tempo" (Di martedì 20 ottobre 2020) Per Alberto Zangrillo "il Virus è tornato a mordere". Quindi ha raccomandato: "Inviare in ospedale solo chi ne ha bisogno". Zangrillo: “Terapie intensive non sotto stress, ma Virus preoccupa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Per Alberto"ilto a". Quindi ha raccomandato: "Inviare in ospedale solo chi ne ha bisogno".: “Terapie intensive non sotto stress, mapreoccupa” su Notizie.it.

mante : Dice Zangrillo al Corriere che il virus clinicamente morto ora torna a mordere “probabilmente per i comportamenti n… - andreapurgatori : Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una q… - Corriere : Intervista a Zangrillo: «Sì, ora il virus morde. Ma no al terrorismo» - ilvocio : Zangrillo: il virus ora morde. Ecco perché non dovevamo togliergli la museruola! Fabio Fabbiumà Manni #20ottobre… - andtundo : RT @Adnkronos: #Zangrillo: 'Virus è tornato a mordere' -