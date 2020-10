Zangrillo: "Il virus sta mordendo. Ma le terapie intensive sono sotto controllo" (Di martedì 20 ottobre 2020) A fine maggio aveva parlato di “virus clinicamente morto”. Oggi, con punte di 1500 contagi al giorno nella sola Milano, Alberto Zangrillo ricapitola la situazione. E al Corriere della Sera si dice ancora contrario al metodo della paura: “Ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io”.“Io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a convivere. Evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza”.Per il responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano, non è una catastrofe e siamo ancora in tempo per un’azione tempestiva, se “manteniamo lucidità d’azione” e ci dimostriamo responsabili. “Io ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) A fine maggio aveva parlato di “clinicamente morto”. Oggi, con punte di 1500 contagi al giorno nella sola Milano, Albertoricapitola la situazione. E al Corriere della Sera si dice ancora contrario al metodo della paura: “Ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io”.“Io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a convivere. Evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza”.Per il responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano, non è una catastrofe e siamo ancora in tempo per un’azione tempestiva, se “manteniamo lucidità d’azione” e ci dimostriamo responsabili. “Io ...

