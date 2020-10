Zangrillo: “Il virus morde: ora dobbiamo imparare a conviverci e mantenere lucidità di azione” (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid, Zangrillo: “A maggio il virus era in ritirata” “Io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a convivere: evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza”, lo ha affermato il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha cercato di dar conto del perché ci troviamo in una nuova situazione di allarme nonostante il virus fosse per lui “clinicamente morto”. Secondo il professore, il fatto che in una settimana i nuovi contagi a Milano siano passati da tremila a seimila, “non è una catastrofe” perchè “siamo in tempo per un’azione tempestiva. “dobbiamo ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid,: “A maggio ilera in ritirata” “Io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covida convivere: evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza”, lo ha affermato il primario del San Raffaele di Milano Albertoin un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha cercato di dar conto del perché ci troviamo in una nuova situazione di allarme nonostante ilfosse per lui “clinicamente morto”. Secondo il professore, il fatto che in una settimana i nuovi contagi a Milano siano passati da tremila a seimila, “non è una catastrofe” perchè “siamo in tempo per un’azione tempestiva. “...

mante : Dice Zangrillo al Corriere che il virus clinicamente morto ora torna a mordere “probabilmente per i comportamenti n… - HuffPostItalia : Zangrillo: 'Per vaccinare il 60% della popolazione mondiale serviranno 3/4 anni' - Corriere : Intervista a Zangrillo: «Sì, ora il virus morde. Ma no al terrorismo» - StefanoIrrorati : Da 'il virus sta morendo' a 'il virus sta morDendo' Che devo pensare? #Zangrillo - sarahross71 : RT @ilgiornale: Il professor Alberto Zangrillo, in una intervista al Corriere, ha spiegato che siamo ancora in tempo per un'azione tempesti… -