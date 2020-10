Zaia presenta il Piano Sanità Pubblica a semaforo per il Veneto

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il governatore delLucaha annunciato oggi un nuovodi Sanitàche prevede l’attivazione di 1.000 posti di terapia intensiva in tutta la Regione così da affrontare senza particolari difficoltà l’attuale fase della pandemia di COVID-19 e continuare anche a garantire l’attività ordinaria negli ospedali. Il nuovo, firmato stamattina dae approvato anche dal Comitato Tecnico Scientifico, segue un sistema aed è articolato in cinque fasi, con altrettanti indicatori di rischio, così da organizzare al meglio il sistema sanitario regionale da qui fino al maggio 2021. Noi vogliamo e dobbiamo garantire l’attività anche ordinaria negli ospedali, essendo sempre ...

La carenza è in ogni parte d’Italia: dal Veneto, dove secondo il governatore Luca Zaia mancherebbero 1.300 medici ... si ritrova allo stesso tempo a dover rispondere a migliaia di ricorsi presentati ...Le Regioni hanno presentato un documento correttivo, ma assolutamente collaborativo per modificare in parte quanto previsto da questo Dpcm, che quindi non considero chiuso ma solo una metà del guado".