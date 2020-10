Zaia: “Più gestibile scuola online per il Veneto. Presto tamponi veloci h 24 negli ospedali” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Questo Dpcm mi sembra un riscaldamento a bordo campo. Non c’è una road map, manca un piano di sanità pubblica a livello nazionale che indichi che i diversi step e dia indicazioni a tutti, istituzioni e cittadini. Ad esempio il lockdown con che parametri potrebbe scattare? Possibile che si debba sempre navigare a vista? La linea nazionale mi sembra quella di andare avanti a colpi di Dpcm”. É polemico il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che nella sua consueta diretta Facebook ha aggiornato i cittadini sullo stato delle cose in tema Covid. Secondo Zaia i suggerimenti inclusi nel nuovo Dpcm in tema di istruzione e accesso alle scuole non si adattano a una regione come il Veneto: “Gli orari sfalsati a scuola sono adatti a realtà metropolitane, non ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) “Questo Dpcm mi sembra un riscaldamento a bordo campo. Non c’è una road map, manca un piano di sanità pubblica a livello nazionale che indichi che i diversi step e dia indicazioni a tutti, istituzioni e cittadini. Ad esempio il lockdown con che parametri potrebbe scattare? Possibile che si debba sempre navigare a vista? La linea nazionale mi sembra quella di andare avanti a colpi di Dpcm”. É polemico il presidente della RegioneLucache nella sua consueta diretta Facebook ha aggiornato i cittadini sullo stato delle cose in tema Covid. Secondoi suggerimenti inclusi nel nuovo Dpcm in tema di istruzione e accesso alle scuole non si adattano a una regione come il: “Gli orari sfalsati asono adatti a realtà metropolitane, non ...

