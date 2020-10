Young Boys-Roma, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 20 ottobre 2020) Alle 16:45 di mercoledì 21 ottobre Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match esterno di Europa League della sua Roma contro lo Young Boys a Berna. Dopo la vittoria per 5-2 sul Benevento, i giallorossi sono chiamati a fare punti in Svizzera nella prima giornata della fase a gironi della competizione continentale. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Roma TV ma potrete ascoltarla anche su Roma Radio, emittente ufficiale del club giallorosso. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 16:45. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Alle 16:45 di mercoledì 21 ottobre Pauloparlerà inalla vigilia del match esterno di Europa League della suacontro loa Berna. Dopo la vittoria per 5-2 sul Benevento, i giallorossi sono chiamati a fare punti in Svizzera nella prima giornata della fase a gironi della competizione continentale. Lasarà trasmessa in diretta tv esclusiva suTV ma potrete ascoltarla anche suRadio, emittente ufficiale del club giallorosso. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 16:45.

