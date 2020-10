Yari Carrisi condannato per aver augurato la morte a Barbara D’Urso

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il Tribunale haLo scorso aprile, quando l’Italia era in pieno lockdown,ha condiviso una Storia su Instagram tirando in balloD’Urso. Il secondogenito di Al Bano e Romina Power avevalaalla conduttrice napoletana scrivendo sul social: “La D’Urso deve morire”. Subito dopo, rendendosi conto dila fatta grossa, il 47enne si era difeso dicendo che non si riferiva alla ‘fisica’ di Lady Cologno, ma ai suoi programmi. Tale giustificazione, però, sin da subito è apparsa poco credibile anche perché il musicista, oltre a quel post aveva condiviso delle foto che mostravano i suoi like agli haters ...