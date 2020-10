X-Men | Hugh Jackman faceva docce ghiacciate ogni mattina | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 ottobre 2020) Durante le riprese difilm della saga, a partire da X-Men,, ha fatto unicamenteprima di recarsi sul set.ha fatto unicamente, per l'intera durata delle riprese difilm della saga, a partire da X-Men, al fine di entrare nel personaggio. L'attore, una, casualmente, si rese conto che questa pratica l'avrebbe aiutato per molto, molto tempo sul set del franchise. Questa ormai celebre tradizione diiniziò per caso: unal'attore, saltando sotto la doccia alle 5 del mattino, si rese ...