Whirlpool | sindacati annunciano lo sciopero generale per il caso Napoli

"In attesa del confronto convocato al Mise per il prossimo 22 ottobre, qualora l'azienda non recedesse dai suoi dichiarati intenti di chiusura del sito di Napoli, Cgil Cisl Uil sono pronte alla proclamazione dello sciopero generale per il prossimo 5 novembre, nel rispetto delle modalità previste dalle attuali norme di sicurezza anti-covid, estendendo a tutte le altre categorie produttive, nell'area metropolitana di Napoli, lo sciopero già indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto. Le modalità e le articolazioni dello sciopero e delle iniziative a sostegno saranno affidate all'attivo dei quadri e delegati convocato per il prossimo 27 ottobre. La vertenza Whirpool ha un valore ...

