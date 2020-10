Watch Dogs Legion e microtransazioni: Ubisoft spiega il sistema di monetizzazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Come la stragrande maggioranza dei giochi Ubisoft, Watch Dogs: Legion avrà un negozio in-game premium dove potrete scambiare denaro reale con contenuti aggiuntivi. Scrivendo sul sito ufficiale del gioco, il publisher francese ha delineato come funzionerà tutto questo, introducendo una valuta chiamata WD Credit, che potrà essere utilizzata per acquistare oggetti, agenti e altro."Gli acquisti di cosmetici e operatori nel negozio premium vengono pagati utilizzando i crediti WD, che possono essere acquistati con denaro reale a un tasso di cambio di circa 100 crediti WD per $ 1 dollaro USA, o l'equivalente regionale", ha detto Ubisoft. "Gli agenti acquistati presentano personalità, abiti, maschere e cosmetici unici per amplificare il tuo stile. Le loro abilità di gioco, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Come la stragrande maggioranza dei giochiavrà un negozio in-game premium dove potrete scambiare denaro reale con contenuti aggiuntivi. Scrivendo sul sito ufficiale del gioco, il publisher francese ha delineato come funzionerà tutto questo, introducendo una valuta chiamata WD Credit, che potrà essere utilizzata per acquistare oggetti, agenti e altro."Gli acquisti di cosmetici e operatori nel negozio premium vengono pagati utilizzando i crediti WD, che possono essere acquistati con denaro reale a un tasso di cambio di circa 100 crediti WD per $ 1 dollaro USA, o l'equivalente regionale", ha detto. "Gli agenti acquistati presentano personalità, abiti, maschere e cosmetici unici per amplificare il tuo stile. Le loro abilità di gioco, ...

