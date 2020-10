Wanda Nara seno esplosivo nel selfie in bagno FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020)dopo aver punzecchiato i tifosi interisti per il derby perso 1-2 contro il Milan, torna alla sua vita quotidiana e posta un. Naturalmente l’argentina mette in mostra il suo punto forte nell’inquadratura aerea dello scatto e i followers non possono che apprezzare. View this post on Instagram Hoy Volví , y siempre me acompaña @nike 💪🏻 A post shared by(@icardi) on Oct 19, 2020 at 8:09am PDT