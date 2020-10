Vuelta 2020, tappa 2. Percorso, orari tv e favoriti (Di martedì 20 ottobre 2020) Eibar, 20 ottobre 2020 " Dopo il primo arrivo in salita sull'Alto de Arrate, con la vittoria di un sontuoso Primoz Roglic , la Vuelta propone per la seconda tappa una frazione interessante con una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Eibar, 20 ottobre" Dopo il primo arrivo in salita sull'Alto de Arrate, con la vittoria di un sontuoso Primoz Roglic , lapropone per la secondauna frazione interessante con una ...

Eurosport_IT : Quanto si guadagna nei Grandi Giri? ???? Tour de France, Giro d'Italia e La Vuelta a confronto ?? ?… - AndreaGuerra84 : RT @Gazzetta_it: #Roglic si prende subito tappa e maglia rossa. Froome sprofonda #LaVuelta20 - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Come previsto, subito distacchi importanti alla Vuelta a España e alcuni big devono già dire addio ai sogni di glorica… - bicitv : La Vuelta: prima tappa, primo arrivo in salita e prima Maglia Roja per Primoz Roglic - zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 prima tappa LIVE: Roglic batte Carapaz. Froome sprofonda Dumoulin e Valverde attardati… -