Vivo debutta in Italia con quattro nuovi smartphone (Di martedì 20 ottobre 2020) Il modello X51 5G è la punta di diamante del marchio che si apre al mercato europeo Vivo porta ufficialmente nel nostro paese l’X51 5G a 800 euro e altri tre modelli che ampliano l’offerta nella fascia bassa del mercato Leggi su it.mashable (Di martedì 20 ottobre 2020) Il modello X51 5G è la punta di diamante del marchio che si apre al mercato europeoporta ufficialmente nel nostro paese l’X51 5G a 800 euro e altri tre modelli che ampliano l’offerta nella fascia bassa del mercato

24h_Tecnologia : Vivo debutta ufficialmente in Europa: Ecco gli smartphone Vivo X51 5G e Vivo Serie Y: Vivo è un marchio nato 25 ann… - infoitscienza : Vivo X51 5G: lo smartphone con gimbal camera debutta in Italia - infoitscienza : Anteprima Vivo X51 5G, debutta lo smartphone con gimbal - HWSWReview : Vivo debutta ufficialmente in Europa: Ecco gli smartphone Vivo X51 5G e Vivo Serie Y, via - AcinoDuva : Vivo debutta ufficialmente in Europa: Ecco gli smartphone Vivo X51 5G e Vivo Serie Y -