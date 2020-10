Vivere 100 anni: il segreto dei centenari è il Bifidobacterium longum (Di martedì 20 ottobre 2020) (Roma, 20 ottobre 2020) - Brevettato in Italia il Vitalongum, il probiotico della longevità, grazie ad uno studio sulla flora batterica degli ultracentenari Roma, 20 ottobre 2020 - È stato brevettato in Italia il probiotico Vitalongum, il primo connesso alle aspettative di una vita più lunga. L'esclusivo probiotico è stato scoperto grazie ad uno studio sui centenari, e la sua formulazione esclusiva è una combinazione sinergica di 3 ceppi di Bifidobacterium longum, arricchito da prebiotici FOS, Zinco e Selenio. LA CONNESSIONE DEL Bifidobacterium longum CON I centenari Una ricerca scientifica italiana durata 6 anni, recentemente sviluppata dalla startup italiana Probilive ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) (Roma, 20 ottobre 2020) - Brevettato in Italia il Vita, il probiotico della longevità, grazie ad uno studio sulla flora batterica degli ultraRoma, 20 ottobre 2020 - È stato brevettato in Italia il probiotico Vita, il primo connesso alle aspettative di una vita più lunga. L'esclusivo probiotico è stato scoperto grazie ad uno studio sui, e la sua formulazione esclusiva è una combinazione sinergica di 3 ceppi di, arricchito da prebiotici FOS, Zinco e Selenio. LA CONNESSIONE DELCON IUna ricerca scientifica italiana durata 6, recentemente sviluppata dalla startup italiana Probilive ...

Il palazzetto del nuoto ospita la prima “Giornata del nuoto 0-100 anni”

Arezzo, 20 ottobre 2020 - Il palazzetto del nuoto di Arezzo ospita la prima edizione della “Giornata del nuoto 0-100 anni”. L’iniziativa, promossa dalla Chimera Nuoto, si sv ...

