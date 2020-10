Virus in Campania, l’allerta dei medici: “Napoli è malata, agire o sfileranno le bare” (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli. Bruno Zuccarelli lancia l’allarme: “Napoli è malata, bisogna agire o vedremo sfilare le bare. Non aspettiamo camion militari”. Il vice-presidente dell’Ordine dei medici di Napoli usa parole forti per sottolineare l’emergenza CoronaVirus a Napoli e in Campania. L’allarme di Zuccarelli Zuccarelli spiega in una lettera-appello la sua visione delle cose in un periodo in cui … L'articolo Virus in Campania, l’allerta dei medici: “Napoli è malata, agire o sfileranno le bare” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli. Bruno Zuccarelli lancia l’allarme: “Napoli è, bisognao vedremo sfilare le bare. Non aspettiamo camion militari”. Il vice-presidente dell’Ordine deidi Napoli usa parole forti per sottolineare l’emergenza Coronaa Napoli e in. L’allarme di Zuccarelli Zuccarelli spiega in una lettera-appello la sua visione delle cose in un periodo in cui … L'articoloin, l’allerta dei: “Napoli èle bare” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Alla luce dell’aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 nella regione Campania e nella provincia di Avellino, la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha ...

CORONAVIRUS. “LAMORGESE INVIA 100 MILITARI IN CAMPANIA”

“Dopo il colloquio di ieri con il ministro dell’Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il ...

