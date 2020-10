Virus corre nel mondo | mai così tanti contagi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono stati più di 2 milioni e mezzo i casi di coronasegnalati nelnegli ultimi sette giorni. Si tratta del numero settimanale più consistente da quando il Covid-19 è apparso in Cina alla fine dell’anno scorso mentre sono ormai oltre 40 milioni ia livello globale. Una crescita che se in parte può certamente essere spiegata con il forte aumento dei tamponi fatti in alcuni Paesi dall’altro toglie comunque il sonno ai Governi, mentre in Europa, si moltiplicano giorno dopo giorno le nuove restrizioni per cercare di abbassare la curva deie l’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea che tra i cittadini “c’è stanchezza e fatica” alla prospettiva di dovere affrontare nuovi potenziali ...