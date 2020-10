Vietato lo spostamento tra le province: firmata l’ordinanza poco fa (Di martedì 20 ottobre 2020) La Regione Campania ha anticipato il contenuto della nuova ordinanza (sarà la numero 82) che il governatore Vincenzo De Luca emanerà nelle prossime ore per cercare di contrastare ulteriormente la diffusione del Coronavirus. Si tratta di misure molto restrittive, che prevedono, tra le altre cose, anche il divieto degli spostamenti tra le province campane se non per comprovate esigenze: "Infine per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l’Ordinanza prevederà la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali" si legge in una nota diramata dalla Regione Campania. Covid Campania, chiesto coprifuoco e riapertura scuole elementari Dalle anticipazioni ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 ottobre 2020) La Regione Campania ha anticipato il contenuto della nuova ordinanza (sarà la numero 82) che il governatore Vincenzo De Luca emanerà nelle prossime ore per cercare di contrastare ulteriormente la diffusione del Coronavirus. Si tratta di misure molto restrittive, che prevedono, tra le altre cose, anche il divieto degli spostamenti tra lecampane se non per comprovate esigenze: "Infine per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l’Ordinanza prevederà la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali" si legge in una nota diramata dalla Regione Campania. Covid Campania, chiesto coprifuoco e riapertura scuole elementari Dalle anticipazioni ...

