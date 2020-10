VIDEO Vuelta a España 2020, highlights prima tappa: Primoz Roglic vince in salita! Carapaz 2°, staccato Dumoulin. Froome alla deriva (Di martedì 20 ottobre 2020) Primoz Roglic ha vinto la prima tappa della Vuelta a España 2020. Il detentore del titolo si è ripreso benissimo dalla batosta subito al Tour de France e, dopo aver trionfato alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha ruggito in apertura della corsa a tappe in terra iberica. Lo sloveno ha fatto selezione sulla salita conclusiva, poi nell’ultimo chilometro in falsopiano ha attaccato e ha così tagliato il traguardo in prima posizione davanti al tonico Richard Carapaz e a Daniel Martin (entrambi a un secondo), indossando la maglia rossa di leader della classifica generale. L’olandese Tom Dumoulin e lo spagnolo Alejandro Valverde sono andati in difficoltà e accusano già un ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020)ha vinto ladellaa España. Il detentore del titolo si è ripreso benissimo dbatosta subito al Tour de France e, dopo aver trionfatoLiegi-Bastogne-Liegi, ha ruggito in apertura della corsa a tappe in terra iberica. Lo sloveno ha fatto selezione sulla salita conclusiva, poi nell’ultimo chilometro in falsopiano ha attaccato e ha così tagliato il traguardo inposizione davanti al tonico Richarde a Daniel Martin (entrambi a un secondo), indossando la maglia rossa di leader della classifica generale. L’olandese Tome lo spagnolo Alejandro Valverde sono andati in difficoltà e accusano già un ...

