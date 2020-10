VIDEO | Recovery fund | Guerra | “Occasione da non perdere contro il gap di genere”

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Il Recovery plan è “un’occasione da non perdere per cominciare ad aggredire le profonde diseguaglianze di genere in Italia, a partire da quelle che riguardano il mercato del lavoro, con strumenti importanti quali il potenziamento dei servizi di cura, asili nido in primo luogo. Il governo, anche seguendo le indicazioni arrivate dal Parlamento, intende muoversi in questa direzione”. Lo sottolinea Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in audizione nelle commissioni Bilancio del Senato e della Camera sulla Relazione sul Bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2019.